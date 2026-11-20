Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırklareli Valiliğince, görev süreleri dolan kaymakamlar için veda programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirköy Kaymakam Vekili Hamza Erdem ve Pehlivanköy Kaymakam Vekili Ahmet Murat Türbe için program düzenlendi.

Vali Uğur Turan, mülki idare amirliğinin, vatandaşların taleplerine kulak vermeyi ve devletin şefkat elini her haneye ulaştırmayı gerektiren bir hizmet mesleği olduğunu belirtti.

Görev süreleri boyunca ilçelerde sundukları hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla kaymakamlara teşekkür eden Turan, yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA