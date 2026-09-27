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Kırklareli Valiliği, Demirköy ve Vize'de yarın fırtına beklendiğini bildirdi

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Kırklareli Valiliği, yarın Batı Karadeniz'de rüzgarın saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğini, Demirköy ve Vize'de fırtına beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve balıkçılar deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Kırklareli Valiliği, Demirköy ve Vize ilçelerinde fırtına beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, yarın Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi.

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve balıkçıların tedbirli olması istendi.

Açıklamada ayrıca acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması veya Hayat 112 Mobil Uygulaması'nın kullanılması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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