Kırklareli'nin Vize ilçesinde 2 gün denize girilmesi yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 2 gün denize girişlere yasak getirildi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda bugün ve yarın denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: AA