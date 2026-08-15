Haberler

Karadeniz'de Denize Giriş Yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girişler yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi, jandarma ekipleri plajlarda denetim yapacak.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler

Süleymancıların karargahına baskından çok özel görüntüler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

Kız istemeye gittiler, yan odadan gelen mesajla dumura uğradı
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı

Dursun başkanın korktuğu başına geldi!
Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşları
Ronaldo ile Georgina'nın 'demir yumruk' sözleşmesi ortaya çıktı

Merak edilen o sözleşme ortaya çıktı
Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar

Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Erden Timur'a taraftardan çağrı: Abi, kurtar bizi

Erden Timur'un gözlerini parlatan cümle