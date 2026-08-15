Karadeniz'de Denize Giriş Yasağı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA