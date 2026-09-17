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Kırklareli'nden kısa kısa

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Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için satranç turnuvası düzenledi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için satranç turnuvası düzenledi.

İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, "Bizim Çocuklar 10. Türkiye Satranç Şampiyonası" kapsamında gerçekleştirildi. Koruma altındaki çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan turnuvada çekişmeli anlar yaşandı.

Turnuvada dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Büyükbaş hayvanlar aşılanıyor

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde büyükbaş hayvanlara yönelik sonbahar aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

"2026 Yılı Trakya Büyükbaş Sonbahar Aşılama Programı" kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla köylerde ve işletmelerde aşılama faaliyetlerine devam ediyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve sağlıklı üretimin devamlılığı için koruyucu aşılamanın büyük önem taşıdığı vurgulanarak, il genelindeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanması için saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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