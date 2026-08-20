Kırklareli'nde Bitki Koruma ve Tarım Denetimleri
Kırklareli'nde bitki koruma ürünleri bayileri denetlendi; içerik, ambalaj ve depolama koşulları kontrol edildi. Ayrıca Lüleburgaz'da referans parsel tespit çalışmalarıyla tarım arazilerinin güncel durumu uydu verileri ve arazi kontrolleriyle belirleniyor.
Kırklareli'nde bitki koruma ürünleri bayilerine yönelik denetim yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde satışa sunulan bitki koruma ürünlerinin içeriklerini inceledi.
Ürünlerin ambalajlarını, barkodlarını, etiket bilgilerini inceleyen ekipler, içeriklerinin uygunluğunu ve depolama koşullarını kontrol etti
Referans parsel tespit çalışmaları
Lüleburgaz ilçesinde tarım arazilerinde referans parsel tespit çalışmaları sürüyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım arazilerinin güncel kullanım durumlarını belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor
Uydu verilerini esas alan ekipler, sahada arazi kontrollerini gerçekleştiriyor.
Ekipler, tarımsal üretim alanlarının güncel durumunu yerinde inceliyor.