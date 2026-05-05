Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, çalışmaları inceledi.

Bulut, Yayla Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde süren kaldırım yenileme çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Özellikle çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmeleri için ekiplerin sahada olduğunu belirten Bulut, "Evlatlarımızın güvenliği bizim önceliğimizdir. Onlarla sözleştik; biz yollarımızı daha güzel ve güvenli hale getireceğiz, onlar da okullarına geç kalmadan başarıyla yürüyecekler." dedi.

Bulut, kentin ihtiyaç duyulan noktalarında kaldırım ve yol yenileme çalışmalarına periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Gübre bayileri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gübre bayileri denetimlerini sürdürüyor.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri gübre bayilerinde denetimde bulundu.

Denetimde depo uygunluğu, gübrelerde tescil belgeleri, karekod, etiket ve ambalajları kontrol edildi.