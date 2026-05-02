Pınarhisar'da Kurban Bayramı hazırlık toplantısı yapıldı.

Kaymakam Enver Özderin başkanlığında, İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe Müftüsü Hasan Hüseyin Uluçınar ile din görevlileri katıldı.

Toplantıda, kurban kesim yerleri, kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken iş ve işlemler ile din görevlilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin kararlar alındı.

Cami ısıtma tesisatı yenileniyor

Vize ilçesinde cami ısıtma tesisatı yenileme çalışması başlatıldı.

Vize Belediyesince Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen çalışmada, yerden ısıtma tesisatı doğal gaza uygun hale getiriliyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, doğal gaza uyumlu yeni ısıtma sistemi için çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Yeni sistem ile caminin daha hızlı ısınabileceğini ifade eden Özalp, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.