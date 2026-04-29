Kırklareli Valisi Uğur Turan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı Mahmut Kesici, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Şenol Genel ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğlu'nu makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kesici, Genel ve Babalıoğlu'ndan bilgi aldı.

Ziyarette, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkan Yardımcısı İş Müfettişi Engin Uzuner, Grup Başkan Yardımcısı İş Baş Müfettişi Fatih Çağrı Güzel de yer aldı.

Belediye Başkanı Bulut, incelemede bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Bulut, Karahıdır Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Altyapı çalışmalarına çok önem verdiklerini ifade eden Bulut, kentin en büyük sorununu ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Arı yetiştiricileri ziyaret edildi

Vize ilçesinde arı yetiştiricileri ziyaret edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, Müsellim köyünde arıcılık faaliyetlerini sürdüren üreticileri ziyaret etti.

Gürsu, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek yetiştiricilerin talep ve önerilerini dinledi.

Arıcılığın bölge ekonomisi ve ekosistem için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Gürsu, üretimin sürdürülebilirliği için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklemelerin büyük fırsat olduğunu belirtti.