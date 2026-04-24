Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Tahir Sevinç'i makamında kabul etti.
Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sevinç'e çalışmalarında başarı diledi.
Sevinç de çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.
Gebe okulu eğitimi sona erdi
Lüleburgaz ilçesinde gebe okulunda nisan ayı eğitimleri tamamlandı.
Lüleburgaz Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde, anne adaylarına doğum öncesi hazırlık, doğum ve sonrası süreç, yeni doğan bakımı ve emzirme konularında bilgi verdi.
Eğitimin ardından anne adayları hastanedeki tramvay, doğum ve loğusa odalarını gezdi.
Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.