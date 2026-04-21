Kırklareli'de Altyapı ve Yol Çalışmaları

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Bulut, Karahıdır Mahallesi'nde süren altyapı çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Bulut, personele de çalışmalarında kolaylık diledi.

Altyapı çalışmalarına çok önem verdiklerini ifade eden Bulut, kentin en büyük sorununu ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini kaydetti.

Kırklareli için üretmeye ve geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Bulut, "Çünkü bu şehir, en iyisini hak ediyor." dedi.

Pınarhisar'da yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahallesi'nde yeni yol açma ve parke taşı işlemlerini yürütüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da yetkililerden bilgi alıp çalışmaları takip etti.

Talay, açıklamasında, Orta Mahallesi'ni baştan sona yenilendiğini belirtti.

Ekiplerin 10 bin 500 metre kilit parke taşı, 1375 metre kaldırım imalatı ile 25 bin metrekare yeni bağlantı yolları açtıklarını ifade eden Talay, "İlçemize daha düzenli ulaşım ağı, yeni yaşam ve yerleşim alanları, modern park ve sosyal alanlar kazandırıyoruz.

Orta Mahallemizde attığımız bu adımlarla, hem ulaşım konforunu artırıyor hem de vatandaşlarımız için daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir çevre oluşturuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim