Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit ailelerini ziyaret etti.

Balaban, ilçede yaşamını sürdüren 3 şehit ailesini evlerinde ziyaret ederek, isteklerini dinledi.

Aile bireyleriyle sohbet eden Balaban, her fırsatta şehit aileleriyle bir arada olduğunu belirtti.

Balaban, Türk milletinin birer emaneti olan şehit ailelerin her zaman ayanlarında olduklarını vurguladı.

Karagöz Hacivat oyunu sahnelendi

Vize ilçesinde Karagöz Hacivat oyunu sahnelendi.

Vize Belediyesince bir düğün salonunda gerçekleştirilen oyuna çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar oyun öncesi yüzlerini boyattı.

Belediye Başkanı Vekili Cengiz Civelek, oyunun ardından Karagöz ile Hacivat'ı canlandıran oyuncuları tebrik ederek, katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu

İstanbul'da metroda skandal görüntüler
ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı

ABD'de sır gibi saklanan savaş bilançosu ortaya çıktı
Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti

Güney Amerika ülkesi İsrail yerine Türkiye'yi seçti
Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı

Manşetler alev alev! Galatasaray İngiltere'yi yaktı
APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi

APP plakalarla ilgili yeni karar! Hepsi iptal edildi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış