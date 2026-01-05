Haberler

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa
Güncelleme:
Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, şehit ailesini ziyaret etti.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, şehit ailesini ziyaret etti.

Orhan, 1996 yılında Van'da terör örgütü PKK saldırısı sonucu şehit olan piyade çavuş Erol Güney'in annesi Memnune Güney'i ziyaret etti.

Şehit aileleriyle her zaman bir arada olmaya gayret gösterdiğini ifade eden Orhan, şehitleri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

Ziyarette, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erdal Tekin de bulundu.

Fırın ve pastaneler denetlendi

Babaeski Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın, pastane ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin üretim, depo ve satış alanlarını inceleyen ekipler, hijyen koşullarını kontrol etti.

Satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ile muhafaza şartlarını kontrol eden ekipler, fiyat etiketlerini denetledi.

Tekvando kuşak sınavı yapıldı

Kırklareli'nde tekvando birinci dönem kuşak terfi sınavı düzenlendi.

Kırklareli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen sınavda, antrenör ve sınav komisyonu Başkanı Savaş Ergin, Kırklareli Tekvando İl Temsilcisi Gökhan Yeşil, komisyon üyesi Sümeyye Nur Ergin sınavda hazır bulundu.

Tekvandocular bir üst kuşağa geçmek için mücadele etti.

Yeşil, kuşak terfi sınavlarının tekvandocular için çok önemli olduğunu belirterek, terfi eden sporcuları tebrik etti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
