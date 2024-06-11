Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi kabul etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi makamında kabul etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Özsevimli'yi makamında kabul etti.
Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ülkenin şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla bugünlere geldiğini söyledi.
Özsevimli de dernek çalışmaları hakkında Bulut'a bilgi verdi.
Bulut incelemelerde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, su arıtma tesisinde incelemede bulundu.
Tesisi gezen Bulut, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bulut, ardından su kuyularında devam eden çalışmaları inceledi.
Artan sıcaklıklar nedeniyle su ihtiyacınında arttığını ifade eden Bulut, tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.
Öğrenciler çevre temizliği yaptı
Kırklareli Gençlik Merkezi üyeleri çevre temizliği yaptı.
Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Gençlik Merkezince Waldrof Korusu'nda düzenlenen programda öğrenciler çöp topladı.
Toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden alındı.