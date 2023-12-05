Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, böbrek ameliyatı olan Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, böbrek ameliyatı olan Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu ziyaret etti.
Vali Ekici, tedavisine evinde devam eden Kesimoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kesimoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Dezavantajlı öğrenciler Çanakkale'yi gezdi
Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" kapsamında dezavantajlı öğrenciler Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geziye 58 öğrencinin katıldığı bildirdi.
Açıklama, proje kapsamında dezavantajlı öğrencilerin topluma kazandırılması, eğitim ve öğretimlerine devam etmesinin amaçlandığı ifade edildi.