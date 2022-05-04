KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva'yı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Kozuva'dan oda çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Bilgi, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde sürdürülen yatırımları hakkında Kozuva'ya bilgi verdi.

Arı yetiştiricileri bilgilendirildi

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdürlüğünce arı yetiştiricileri bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edilen arıcılar, bahar bakımı, bahar dönemi besleme işlemleri, varroa ile mücadelenin önemi, arı hastalıkları, arı ürünleri, meşe balı üretimi hakkında üreticilere bilgi verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, toplu arı ölümlerinin yaşanmasının önlenmesi amacıyla üreticileri bilgilendirdiklerini söyledi.

Kırklareli'nin arı yetiştiriciliği açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Aksoy, kentteki arı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.