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Kırklareli'ndeki 4 barajın ortalama doluluğu yüzde 93'e yükseldi

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Kırklareli'ndeki 4 barajın ortalama doluluğu yüzde 93'e yükseldi
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DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre Kırklareli'ndeki 4 barajın ortalama doluluğu yüzde 93 olarak kaydedildi. Geçen yıl yüzde 44'te kalan doluluk, bu yıl yaklaşık iki katına çıktı; barajlardaki toplam su miktarı 320 milyon 983 bin metreküpe yükseldi.

Kırklareli'nde 4 barajın ortalama doluluğu yüzde 93 olarak kaydedildi.

DSİ 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyeleri gerileyen barajlarda doluluk oranı, bu sene yaklaşık iki katına çıktı.

Toplam depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarındaki toplam su miktarı 320 milyon 983 bin metreküpe yükseldi. Buna göre barajların ortalama doluluğu yüzde 93 olarak kaydedildi.

Geçen yıl barajların ortalama doluluğu yüzde 44 seviyesinde kalmıştı.

Barajlar arasında en yüksek su miktarı 229 milyon 103 bin metreküple Armağan Barajı'nda ölçüldü.

Kaynak: AA
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