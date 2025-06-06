Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırklareli'nde Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

B.B yönetimindeki 39 BB 801 otomobil, S.E. idaresindeki 06 EAD 290 SUV tipi araç ve M.K. yönetimindeki 39 DH 500 plakalı otomobil, Erikler köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüleri ve otomobildeki yolcu M.K. yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü M.K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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