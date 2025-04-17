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Kırklareli'nde Zabıta Ekiplerinden Toplu Taşıma Denetimi

Kırklareli'nde Zabıta Ekiplerinden Toplu Taşıma Denetimi
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Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir içi toplu taşıma araçları ve taksiler üzerinde denetim gerçekleştirerek, yeterlilik belgelerini kontrol etti ve eksik belge tespit eden sürücülere ceza uyguladı.

Kırklareli'nde zabıta ekiplerince toplu taşıma araçları ile taksiler denetlendi.

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte şehir içi toplu taşıma araçları ile taksilere yönelik denetimde bulundu.

Ekipler, denetimlerde araç ve sürücülerin yeterlilik belgelerini kontrol etti.

Araçlarda yolcu güvenliğine yönelik alınan önlemleri de inceleyen ekipler, eksik belge tespit edilen ve kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza uyguladı.

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Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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