Kırklareli'nde Yardım Kermesi ile 300 Bin Lira Toplandı

Kırklareli'nde Yalova Adliyesinde görevli hakim Özlem Doğru'nun kas hastalığıyla mücadele eden oğluna destek için düzenlenen yardım kermesinde 300 bin lira toplandı. Kermes, adliye birimleri tarafından hazırlanan gıda ürünlerinin satışıyla gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde, Yalova Adliyesinde görevli hakim Özlem Doğru'nun kas hastalığıyla mücadele eden oğluna yönelik başlatılan yardım kermesinde 300 bin lira toplandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binası fuaye alanında 23 Ekim Perşembe günü başlatılan yardım kermesi sona erdi.

Kermeste adliye birimlerince hazırlanan gıda ürünlerinin satışı yapıldı. Kermeste, 300 bin lira toplandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, AA muhabirine, yardım kermesine destek olan herkese teşekkür etti.

Kermesten elde edilen gelirin Yalova Adliyesinde görevli hakim Özlem Doğru'nun kas hastalığıyla mücadele eden oğlu Uras Doğru'nun tedavisinde kullanılacağını ifade eden Taşkoparan, Doğru ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

