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Kırklareli'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde otluk alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 200 dekar alan zarar gördü.

Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçların bulunduğu bölgeye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kavaklı beldesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, Orman İşletme Müdürlüğü ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) yönlendirildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 200 dekar otluk ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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