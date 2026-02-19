Haberler

Kırklareli'nde iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kırklareli'nde iş yerinde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Küçük Sanayi Sitesi'nde bir demir doğrama atölyesinde çıkan yangında, müdahale eden bir işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde bir iş yerinde çıkan yangında yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bir demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangına müdahale etmeye çalışan bir işçi yaralandı. Yaralı, ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA " / " + Özgün Tiran -
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar

Dünyayı tedirgin eden görüntünün ardından bir de tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Apartmanda patlama! 4'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Enkazdan gelecek bir ses bekleniyor
Survivor'da skandal: Set çalışanının yemekleri çalındı

Survivor'da yaşanan skandalı değerlendirdi