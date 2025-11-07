Kırklareli'nde Yangın: 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki Ali Göntürk hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Kavaklı beldesinin Çarşı Mahallesi'nde Ali Göntürk'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmayla söndürdü.
Sağlık ekipleri yangında Göntürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Göntürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
