Kırklareli'nde Yangın: 600 Saman Balyası Yandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde Hasbuğa köyünde bir depoda çıkan yangında 600 saman balyası yanarken, römork da zarar gördü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 600 saman balyası yandı.
Hasbuğa köyünde Ziya Aslan'a ait samanların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 600 saman balyası yandı, römork zarar gördü.
Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel