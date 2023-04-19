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Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 25 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, alüminyum folyo ele geçirildi.

Zanlıların jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Kırklareli Jandarma Güncel Haberler

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