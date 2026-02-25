Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler F.S, B.Y, Y.Ö, E.A, B.D, K.Ş, M.D. ve S.K. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan F.S, B.Y, Y.Ö, E.A, K.Ş. ile S.K. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

