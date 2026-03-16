Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli K.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 77 gram sentetik kannabinoid, 89 gram esrar, 89 gram metanfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 67 bin 600 lira ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.