Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel