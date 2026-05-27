Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) yazılımı kullanılarak şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil kent girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.T, K.Ç. ve S.T, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.