Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 114 Kilogram Ele Geçirildi

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 114 Kilogram Ele Geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Demirköy ilçesinde gerçekleştirilen devriye faaliyeti sırasında deniz skuterinde toplam 114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Kırklareli'nin Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında deniz skuterinde 6 çantada yapılan aramalarda 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

