Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 114 Kilogram Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli'nin Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde 1 deniz skuterinde yapılan aramada 114 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, yabancı uyruklu şüphelinin yakaladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; Kırklareli'nin Demirköy ilçesi Karanlıkdere sahilinde, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Demirköy/Koldestim) tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında deniz skuterinde 6 çantada yapılan aramalarda 53 kilogram skunk ve 61 kilogram toz esrar ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.