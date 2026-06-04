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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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Kırklareli’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 501 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli Y.K. tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Y.K'nin İstanbul'dan otomobille Kırklareli'ne uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, şüpheli Y.K. yönetimindeki otomobil kent merkezinde durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 501 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Y.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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