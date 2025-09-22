Kırklareli'nde Uluslararası Doğa Bilimleri Konferansı Düzenlendi

Kırklareli'nde "Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansı" düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tarafından Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bir otelde düzenlenen konferansa 65 akademisyen katıldı.

Doç. Dr. Burhan Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen konferansta fen bilimleri ve mühendislik alanlarında yapılan çalışmaların değerlendirildi.

Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, konferansın hem Kırklareli Üniversitesi hem de akademi dünyası için önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Malzeme Teknolojileri Konferansının 5 yıldır düzenlendiğini ifade eden Gençbay, çok yararlı bir konferans olduğunu kaydetti.

Programa KLÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Savaş Tepe, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hale Karayer, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serpil Aközcan Pehlivanoğlu da katıldı.