Kırklareli'nde Tütün Kaçakçılığına Operasyon
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde 4 bin 220 makaron ve 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırklareli'nde 4 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 4 bin 220 makaron ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel