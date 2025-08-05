Kırklareli'nde Tütün Kaçakçılığına Operasyon

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin evlerinde 4 bin 220 makaron ve 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırklareli'nde 4 bin 220 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde tütün mamulleri kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler belirlenen şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada, 4 bin 220 makaron ile 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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