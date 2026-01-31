Haberler

Kırklareli'nde Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısında, ildeki turizm çalışmaları ve yatırımları ele alındı. Vali Uğur Turan, inanç ve kültür değerlerinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kırklareli'nde Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen tarafından kentte sürdürülen turizm çalışmaları ile yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Turan, inanç ve kültür değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Devleti yaşat ki insan yaşasın" şiarıyla çalıştıklarını anlatan Turan, yürütülen çalışmalarda merkezinde insanı, toplumsal birlik ve beraberliği esas alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı

Ne günlere kaldık: Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp paylaştı
Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisi: Zengin diye sorgulamadım

Gökhan Böcek'in lüks hediyelere boğduğu eski sevgilisinden şok ifade
Hızlı trenle ulaşımda yeni dönem! İki il arası 25 dakikaya düşecek

Dev proje! İki il arası yolculuk 25 dakikaya düşüyor
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar

İlk evini alacaklara müjde gibi kampanya! İşte 5 milyonun geri ödemesi
Galatasaray'da neler oluyor? 'Bitti' denilen transfer iptal oldu

Galatasaray'da neler oluyor? "Bitti" denilen transfer iptal oldu
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı