Kırklareli'nde Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde Turizm Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, gündem maddeleri görüşüldü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen tarafından kentte sürdürülen turizm çalışmaları ile yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Turan, inanç ve kültür değerlerinin korunarak geleceğe taşınmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Devleti yaşat ki insan yaşasın" şiarıyla çalıştıklarını anlatan Turan, yürütülen çalışmalarda merkezinde insanı, toplumsal birlik ve beraberliği esas alındığını kaydetti.