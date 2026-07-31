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Kırklareli'nde tüm plajlarda bugün denize girilmesi yasaklandı

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Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Demirköy ve Vize kaymakamlıklarınca yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesinin bugün yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Son bir haftada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Demirköy ilçesinde 30 Temmuz Perşembe, Vize ilçesinde de 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde de yasaklanmıştı.

Kaynak: AA
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