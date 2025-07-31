Kırklareli'nde Trafik Denetimleri: 241 Araca Ceza Uygulandı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, 23-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 896 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde hız ihlali, emniyet kemeri takmama gibi ihlaller sebebiyle 241 araca ceza kesildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-29 Temmuz tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 9 bin 896 araç ve sürücü kontrol edildi.

Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 241 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.???????

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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