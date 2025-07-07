Kırklareli'nde Tarım Arazisinde Yangın, 250 Dekar Alan Zarar Gördü

Kırklareli'nde Tarım Arazisinde Yangın, 250 Dekar Alan Zarar Gördü
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Kırklareli'nin İnece beldesinde başlayan yangın, tarım arazisinden ağaçlık alana sıçradı. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve diğer ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırklareli'nde, tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

İnece beldesi yakınlarında buğday ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 250 dekar tarım ve ağaçlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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