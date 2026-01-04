Kırklareli'nde süt toplama merkezleri denetlendi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kofçaz ilçesindeki süt toplama merkezlerinde hijyen ve personel sağlık karneleri üzerine denetim gerçekleştirdi. İl Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce süt toplama merkezlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Kofçaz ilçesinde faaliyet gösteren süt toplama merkezlerinde kontrollerde bulundu.
Denetimlerde, hijyen kurallarına uyum ile personelin sağlık karneleri incelendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, kent genelinde süt toplama merkezlerine yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel