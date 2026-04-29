Kırklareli'nde süt sağım ve sanitasyon eğitimi düzenlendi

Kırklareli'nde üreticilere süt sağım ve sanitasyon eğitimi verildi.

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen eğitime, Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu ile üreticiler katıldı.

Aloğlu, eğitimde, sağım aşamasında hijyen yönetimi, ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyon süreçleri, sağım öncesi ve sonrası kontrol adımları ile çiğ sütün kalite parametrelerinin korunmasına ilişkin üreticileri bilgilendirdi.

Gıda güvenliği mevzuatı doğrultusunda doğru sağım teknikleri ve mikrobiyal bulaş risklerinin minimize edilmesine yönelik bilgiler veren Aloğlu, ihtisaslaşan bir üniversite olarak tarım, hayvancılık ve gıda güvenliği alanlarında nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
