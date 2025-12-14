Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, İğneada beldesindeki perakende satış yerleri ve balıkçı teknelerinde su ürünleri denetimi gerçekleştirerek avlanabilir balık boyları ve av araçlarının uygunluğunu kontrol etti.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince, Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki limanda perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri kontrol edildi.
Denetimde, asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri incelendi.
Balıkçı teknelerinde avlanan balık kota uygunluğu, miktar doğruluğu ve taşıma koşulları kontrol edildi.
Sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel