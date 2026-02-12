Haberler

Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, işletmelerdeki balıkların hijyen şartlarını ve boylarını kontrol ederek denetimlerini sürdürüyor. İl Müdürü Gökhan Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşımı için özverili çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmelerde satışa sunulan balıkların boylarını ve hijyen şartlarını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla çalıştıklarını ifade eden Karaca, özellikle ramazan öncesi denetimlere ağırlık verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle yangına benzin döktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

Önce kadro dışı kaldı, sonra Süper Lig ekibini takipten çıktı
Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti
Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi

Şaka değil gerçek! Milyonların izlediği o ligde beraberlik kaldırıldı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı

Önce kadro dışı kaldı, sonra Süper Lig ekibini takipten çıktı
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız

Bahçeli'den yeni bakanlarla ilgili ilk yorum
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti

TBMM tarihine geçecek görüntü