Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Toplantısı
Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda, Kırklareli'nde sınır güvenliği yatırımları değerlendirildi ve ilgili kurum müdürleri tarafından bilgi verildi.
Kırklareli'nde Sınır Güvenliği Yatırımları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Ardından ilgili kurum müdürlerince yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Sınır güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Turan, sınırdaki yatırımların devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel