Kırklareli'nde silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
S.K, A.K, E.C, E.Y. ve B.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs'ta Özerler Mahallesi'nde bir eğlence mekanındaki silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 17 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel