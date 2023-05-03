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Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özerler Mahallesi'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. silahla yaralandı.

Yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Güncel Haberler

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