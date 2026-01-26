Kırklareli'nde tehdit ve hakaret davası LÖSEV'e bağış sayesinde uzlaşmayla sonuçlandı

Kırklareli'nde bir kişi, kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu şüpheli ile LÖSEV'e bağış yapması şartıyla uzlaştı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran H.G, kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğunu öne sürdüğü M.E.K. hakkında şikayette bulundu.

Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle soruşturma dosyası, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Müşteki H.G, uzlaştırmacıya, şüpheli M.E.K'nin LÖSEV'e 10 bin lira bağış yapması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini bildirdi.

Teklifi kabul eden şüpheli M.E.K, uzlaştırma kararı kapsamında LÖSEV'e 10 bin lira bağışta bulundu.