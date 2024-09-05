Kırklareli'nde Sahte Dolar Operasyonu: 5 Bin Dolar Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte 5 bin dolar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte dolar getireceği ihbarı üzerine harekete geçti ve şüphelinin bulunduğu aracı durdurarak çantasında yapılan aramada sahte 100 dolarlık 50 banknot bulundu.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte 5 bin dolar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kente sahte dolar getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada, sahte 100 dolarlık 50 banknot bulundu.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.