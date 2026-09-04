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Kırklareli'nde Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Kırklareli'nde Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü
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- Vali Turan: "Hemşehrilerimizi somut bir adım atmaya davet ediyoruz. Aile hekiminize başvurunuz, çocuklarınızın aşı takvimini aksatmayınız, ücretsiz kanser taramalarınızı yaptırınız"

Kırklareli'nde sağlıklı yaşam bilincine dikkati çekmek amacıyla "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenlendi.

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce "3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş için Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sağlık çalışanları Vilayet Meydanı'nda bir araya geldi.

Vilayet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, İstasyon Caddesi'nden devam edip Millet Bahçesi'ne kadar sürdü.

Yürüyüş boyunca açılan pankartlarda, koruyucu sağlık hizmetlerinin ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı.

Vali Turan, Millet Bahçesi'nde yaptığı konuşmada, sağlığın yalnızca hastalanıldığında hatırlanan bir kavram olmadığını, hayatın her alanında korunması gereken en değerli hazine olduğunu söyledi.

Halk sağlığının korunmasında sağlıklı yaşamın önemli olduğunu vurgulayan Turan, "Anne ve çocuk sağlığından aşıya, erken teşhisten sağlıklı beslenme ve harekete kadar insanımızın hayatını her döneminde koruyan bu anlayışı Kırklareli'mizde de kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, bağımlılık ve kronik hastalıklar karşısında herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Turan, atılacak her adımın sağlığa yapılan bir yatırım olduğunu dile getirdi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Turan, şunları ifade etti:

"Hemşehrilerimizi somut bir adım atmaya davet ediyoruz. Aile hekiminize başvurunuz, çocuklarınızın aşı takvimini aksatmayınız, ücretsiz kanser taramalarınızı yaptırınız. Tütün, madde ve aşırı dijital kullanımda destek almaktan çekinmeyiniz. Elimizdeki sağlıklı hayat merkezlerimiz ve hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler bu konuda yanınızdadır."

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin önemine ilişkin bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından kurulan stantlar gezildi.

Kaynak: AA
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