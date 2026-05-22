Kırklareli'nde sağanak etkili oldu

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Festival alanındaki vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı. Yağışın hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali ile Yaşayan Miras Şöleni'nin gerçekleştirildiği Millet Bahçesi'nde bulunan vatandaşlar şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalışırken, bazıları da bina girişlerinde yağmurun azalmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, yağışın hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
