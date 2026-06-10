Kırklareli'nde rüşvet karşılığı nikah iddiasında 10 sanık hakim karşısına çıkacak

Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişilerin rüşvet karşılığında evlendirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, nikah memurunun da aralarında bulunduğu 10 sanık hakim karşısına çıkacak.

Kırklareli Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Tüfekçioğlu tarafından hazırlanan 100 sayfalık iddianame, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, iletişimin tespiti kayıtları, teknik ve fiziki takip tutanakları, tanık beyanları, şüpheli savunmaları, MASAK raporları, HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri ile Kırklareli Belediyesinin suç duyurusu delil olarak yer aldı.

Tutuksuz sanık nikah memuru A.A. hakkında "irtikap" ve "rüşvet almak" suçlarından ceza talep edilirken, sanıklar A.E., D.S., M.E., R.K., S.U., Ş.A. ve Y.A. hakkında "rüşvet vermek", İ.T. ve T.Ö. hakkında ise "rüşvet almaya yardım etmek" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

İddianamede yer verilen MASAK raporuna göre, A.A'nın hesaplarına farklı tarihlerde "elden aldığım borç" ve "ödeme" açıklamalarıyla toplam 7 bin 530 dolar ve 1 milyon 84 bin 470 lira para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Raporda ayrıca A.A.'nın 2022-2025 yılları arasında ATM ve banka şubeleri aracılığıyla toplam 1 milyon 909 bin 605 lira ile 11 bin 300 dolar nakit yatırma işlemi yaptığı belirtildi.

Sanıklar, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edilmiş, nikah memuru A.A. ile D.Ş., S.U., M.E., Ş.A. ve Y.A. tutuklanmıştı.

Tutuklu sanıklar, soruşturmanın geldiği aşama ve dosyadaki delil durumu dikkate alınarak yapılan ara tutukluluk değerlendirmelerinde tahliye edilmişti.