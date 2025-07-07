Kırklareli'nde Rip Akıntısı Uyarısı

Kırklareli'nde Rip Akıntısı Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de, boğulma olaylarının önüne geçmek için İğneada beldesinde rip akıntısı uyarısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, halk plajında bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşları uyarmakta.

Kırklareli'nde boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kenti ziyaret edecek vatandaşlara rip akıntısı uyarısı yapıldı.

Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesinde, boğulma olaylarına karşı Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler halk plajında kurduğu stantta vatandaşlara broşürler dağıtılarak uyarıda bulunuluyor.

Ekipler vatandaşların rip akıntısına dikkat etmesi ve belirlenen sahillerde denize girmelerini istedi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar

NATO direkt adres verdi! Çin, o ülkeye saldırırsa ilk bunu yapacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık

Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'nin kilit isminden yeşil ışık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.