Kırklareli'nde Rip Akıntısı Uyarısı
Kırklareli'de, boğulma olaylarının önüne geçmek için İğneada beldesinde rip akıntısı uyarısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, halk plajında bilgilendirici broşürler dağıtarak vatandaşları uyarmakta.
Kırklareli'nde boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla kenti ziyaret edecek vatandaşlara rip akıntısı uyarısı yapıldı.
Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesinde, boğulma olaylarına karşı Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri çalışmalarını yürütüyor.
Bu kapsamda ekipler halk plajında kurduğu stantta vatandaşlara broşürler dağıtılarak uyarıda bulunuluyor.
Ekipler vatandaşların rip akıntısına dikkat etmesi ve belirlenen sahillerde denize girmelerini istedi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel